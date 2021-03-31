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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области

01 апреля 2021 15:56  [123] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области. Об этом 1 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 107 742 человек, из которых 47 280 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 60 462 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 118 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 616 жителей (26 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 293 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 18 жителей), Советский (6 696, +31 заболевший), Московский (5 025, еще 10 заболевших), Канавинский (4 865, +9 человек), Сормовский (4 661, еще 16 инфицированных), Приокский (3 661, +6 заболевших) и Нижегородский (3 463, за сутки - на двоих заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 610 заболевших жителей), Бор (5 362), Павловский (2 896), Балахнинский (2 764), Выксунский (2 741), Богородский (2 409) и Городецкий (2 412).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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