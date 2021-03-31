Пшено с примесью металла обнаружили в Нижегородской области Общество

Фото: С сайта refcenter57.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании пшена, выявил в одной из партий этой продукции наличие металломагнитной примеси. Об этом сообщает ведомство.

Заказчиком исследования выступило государство. Специалисты центра оценивали качество зерна и продукты его переработки.

В итоге в таком продукте, как "Крупа пшено шлифованное", помимо металломагнитной примеси, обнаружены металлические частицы с острыми краями длиной 3 мм и массой 1,3 мг, а качество самого зерна не соответствовало ГОСТу, поскольку доброкачественного ядра там было 98,6% при норме в 99,2%.

В референтном центре рассказали, что такой продукт опасен для здоровья человека, наличие металломагнитной примеси в крупе свидетельствует о плохой работе магнитных установок на предприятии производителя, а также о слабом контроле в процессе производства крупы.

В центре не стали уточнять, кто именно является поставщиком пшеницы. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области были обнаружены грецкие орехи со смертельно-опасным веществом, пельмени с инфекционными бактериями, копченое мясо, в составе которого выявлено вызывающее онкологию вещество - бенз(а)пирен, и колбаса с антибиотиками. Вся эта продукция не дошла до полок магазинов.