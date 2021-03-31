Здание НГВК отреставрируют к августу Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание Нижегородского выставочного комплекса (филиал Нижегородского государственного художественного музея, пл. Минина и Пожарского, 2/2, литеры А, А1) отреставрируют к августу. Об этом сообщается на сайте "Фабрикант".

АНО "ЦЕНТР 800" объявило электронный конкурс по поиску подрядчика, который выполнит работы по сохранению данного объекта культурного наследия. Компании-победителю предстоит отреставрировать фасад здания и отремонтировать кровлю. Кроме того, она должна будет устроить архитектурный подсвет здания и системы кондиционирования.

Начальная (максимальная) цена контракта - 21,7 млн рублей.

Подрядчика выберут до 15 мая, работы должны быть выполнены до 30 июля 2021 года.

Напомним, что НГВК присоединили к НГХМ осенью 2020 года.

В будущем фонды НГХМ будут распределены между тремя зданиями: в Губернаторском доме (Нижегородский кремль, к.3) будет музей русского искусства от древней Руси до начала ХХ века, в Доме Сироткина (Верхневолжская набережная, 3) - западноевропейского искусства XV-XX веков, в выставочном комплексе - искусства ХХ века.

СПРАВКА:

Здание, где сейчас находится НГВК, является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1844 году по проекту архитекторов Ефимова и Леера.

Полное название ОКН: "Здание, где располагалась Нижегородская городская управа. Сюда на имя члена Нижегородского комитета РСДРП Пискунова Александра Ивановича поступала ленинская газета "Искра". Корпус верхнепосадских торговых рядов".

Нижегородский выставочный комплекс создан в 1974 году. Учредителем является министерство культуры Нижегородской области.