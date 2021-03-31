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Общество

Контракты жизненного цикла на ремонт и содержание дорог заключены в Нижегородской области

06 апреля 2021 19:03  [78] Общество

Семь контрактов жизненного цикла на ремонт и содержание дорог, находящихся в ведении Главного управления автомобильных дорог, заключено в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Общая протяженность участков по заключенным контрактам составляет 26,432 км.

"Контракты жизненного цикла упрощают работу заказчика с подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. И вопросы ремонта, и вопросы содержания в данном случае адресуются одной и той же организации", - пояснил Глеб Никитин.

Один из таких участков находится на дороге регионального значения Нижний Новгород – Саратов в Шатковском районе. Подрядчик обязуется до 31 октября привести аварийный участок в нормативное состояние и до 2024 года содержать его.

"Подобный формат контрактов позволяет и подрядчику более уверенно планировать свою экономику на ближайшие годы - в частности, обновлять технику и проводить модернизацию", - добавил губернатор Нижегородской области.

Напомним, в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. В итоге Нижегородская область заняла 2-е место среди субъектов РФ по объемам дорожного ремонта.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".

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Теги:
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