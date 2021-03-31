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Общество

Нижний Новгород отменил закупку в лизинг дорожной техники на 1,7 млрд рублей

07 апреля 2021 18:40  [142] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Администрация Нижнего Новгорода отменила аукцион по выбору компании, которая окажет услугу по лизингу специализированной дорожной техники на 1,7 млрд рублей. Об этом сообщается в документации на сайте Госзакупок.

Отмена аукциона объясняется внесением изменений в технические характеристики некоторых предметов лотов.

Напомним, что администрация планировала купить дорожные машины с распределителем противогололедных материалов, в том числе на базе шасси и автосамосвала, различных видах тракторов в комплектации с коммунальным оборудованием, снегоуборщики, самосвалы и транспортные средства с самосвальной платформой, фронтальные погрузчики, газонокосилки, а также о грузопассажирские бортовые автомобили, пассажирский автомобиль повышенной проходимости и пассажирский автобус на 42 места.

Ранее сообщалось, что выплаты по договору лизинга, по расчетам мэрии, начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На мартовском заседании думы Нижнего Новгорода депутаты проголосовали за направление 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.

Напомним также, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Госзакупки Дороги
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