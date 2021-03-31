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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

08 апреля 2021 14:09  [156] Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 8 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 534 человек, из которых 47 997 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 537 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 121 жителю.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 788 жителей (31 заболевший за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 393 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 16 жителей), Советский (6 776, +11 заболевших), Московский (5 096, еще 10 заболевших), Канавинский (4 924, +8 человек), Сормовский (4 800, еще 21 инфицированный), Приокский (3 716, +17 заболевших) и Нижегородский (3 504, за сутки – на 7 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 805 заболевших жителей), Бор (5 448), Павловский (2 920), Балахнинский (2 798), Выксунский (2 764), Богородский (2 464) и Городецкий (2 463).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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