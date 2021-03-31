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Новая техника поступила на вооружение лесопожарных станций Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Согласно информации, техника - бульдозер, седельный тягач и гусеничный вездеход предназначена для двух новых усовершенствованных лесопожарных станций, которые будут созданы в этом году – это Ковернинская лесопожарная станция 3 типа и Кузьмиярская лесопожарная станция 1 типа в Воротынском районе.
В мае планируется поставка 7 новых лесопожарных автоцистерн.
Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Нижегородской области появятся две новые усовершенствованные лесопожарные станции.
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В настоящее время на территории региона функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов - 419 единиц лесопожарной техники и 3 139 единиц оборудования.
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