Новая техника поступила на вооружение лесопожарных станций Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новая техника поступила на вооружение лесопожарных станций Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Согласно информации, техника - бульдозер, седельный тягач и гусеничный вездеход предназначена для двух новых усовершенствованных лесопожарных станций, которые будут созданы в этом году – это Ковернинская лесопожарная станция 3 типа и Кузьмиярская лесопожарная станция 1 типа в Воротынском районе.

В мае планируется поставка 7 новых лесопожарных автоцистерн.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в рамках нацпроекта "Экология" в Нижегородской области появятся две новые усовершенствованные лесопожарные станции.

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В настоящее время на территории региона функционируют 42 лесопожарные станции. В арсенале нижегородских лесхозов - 419 единиц лесопожарной техники и 3 139 единиц оборудования.