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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 18 районах Нижегородской области

09 апреля 2021 14:18  [91] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 9 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 109 783 человек, из которых 48 081 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 61 702 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 84 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 812 жителей (24 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 398 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 5 жителей), Советский (6 780, +4 заболевших), Московский (5 101, еще 5 заболевших), Канавинский (4 935, +11 человек), Сормовский (4 829, еще 29 инфицированных), Приокский (3 716, ни одного заболевшего) и Нижегородский (3 510, за сутки – на 6 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 826 заболевших жителей), Бор (5 459), Павловский (2 922), Балахнинский (2 799), Выксунский (2 770), Богородский (2 469) и Городецкий (2 467).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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