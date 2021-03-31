Озвучены данные о заболевших коронавирусом нижегородцах на 13 апреля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Еще 201 новый случай заболевания коронавирусом выявлен в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 13 апреля. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера было зарегистрировано 212 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции на 13 апреля составляет 0.91 (вчера - 0.98).

По данным на 13 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 110 677 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 2 199 (вчера - 2 256).

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 105 518 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 250 человек, а восемь случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 2 960.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 489 905 человек, в том числе за последние сутки протестировано 2 343 жителя.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.