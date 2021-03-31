инвест-проект
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
14 апреля 2021 10:40  [90] Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 16:04  [204] Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей
12 апреля 2021 14:36  [617] Свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде
11 апреля 2021 12:05  [246] Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
10 апреля 2021 12:03  [665] Старообрядчество, курсы по туризму и НХП: нижегородцы представили проекты на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства"
09 апреля 2021 16:11  [314] "Паганини трубы" Сергей Накаряков посетит в июле Нижний Новгород
09 апреля 2021 09:40  [1268] Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз
07 апреля 2021 10:36  [541] Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области
07 апреля 2021 08:42  [274] Выставка "Александр Невский. 800 лет с Россией" откроется в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 12:46  [416] Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского театра им. Пушкина состоится 8 апреля
Культура и отдых

Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде

14 апреля 2021 10:40  [90] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

Согласно информации, сейчас участники проекта записывают первые песни к концерту в студии. В одну программу их сводит музыкальный руководитель проекта, продюсер Алексей Мальченков.

Одной из участниц будущего концерта стала руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы", депутат Гордумы Мария Самоделкина.

"Песню "Последний бой" я пою не одна, а с прекрасными коллегами — министром образования Нижегородской области Ольгой Петровой, певицей Наталией Ивановой, ведущей и продюсером Татьяной Печерской. У них очень красивые голоса. Наша поддержка друг друга дала плоды, и на репетициях мы почувствовали себя настоящем коллективом", - сказала она.

Среди участников концерта: солист камерного театра Сергей Миндрин, телеведущий Александр Фирстов, ведущий Алексей Блюзов, актер театра драмы Александр Мюрисеп, певица и педагог Жанна Бегниязова, певцы Дмитрий Гордеевцев и Роман Кормаков, ведущий Артём Майоров и телеведущий Александр Резонтов.

Напомним, что народный концерт "Военные песни у Кремля" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая.

Среди песен, которые прозвучат на концерте: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идет солдат по городу" и другие. В завершении все участники концерта вместе со зрителями исполнят песню "День Победы".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph