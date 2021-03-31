Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

Согласно информации, сейчас участники проекта записывают первые песни к концерту в студии. В одну программу их сводит музыкальный руководитель проекта, продюсер Алексей Мальченков.

Одной из участниц будущего концерта стала руководитель нижегородского отделения "Волонтеров Победы", депутат Гордумы Мария Самоделкина.

"Песню "Последний бой" я пою не одна, а с прекрасными коллегами — министром образования Нижегородской области Ольгой Петровой, певицей Наталией Ивановой, ведущей и продюсером Татьяной Печерской. У них очень красивые голоса. Наша поддержка друг друга дала плоды, и на репетициях мы почувствовали себя настоящем коллективом", - сказала она.

Среди участников концерта: солист камерного театра Сергей Миндрин, телеведущий Александр Фирстов, ведущий Алексей Блюзов, актер театра драмы Александр Мюрисеп, певица и педагог Жанна Бегниязова, певцы Дмитрий Гордеевцев и Роман Кормаков, ведущий Артём Майоров и телеведущий Александр Резонтов.

Напомним, что народный концерт "Военные песни у Кремля" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая.

Среди песен, которые прозвучат на концерте: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идет солдат по городу" и другие. В завершении все участники концерта вместе со зрителями исполнят песню "День Победы".