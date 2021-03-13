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Культура и отдых

Народный концерт "Военные песни у Кремля" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая

26 марта 2021 09:35  [49] Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Народный концерт "Военные песни у Кремля" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщают организаторы мероприятия - АНО "Центр 800" и ГАУ НО НОИЦ.

Согласно предоставленной информации, в день победы на сцену выйдут дуэты из профессиональных и непрофессиональных певцов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, которые вместе исполнят любимые песни о войне.

Среди них: "Любимый город", "На солнечной поляночке (Тальяночка)", "Песня военных корреспондентов", "Журавли", "Идет солдат по городу" и другие. В завершении все участники концерта вместе со зрителями исполнят песню "День Победы". Также в 2021 году при участии проекта "800 добрых дел" на сцене совместно с профессиональными исполнителями выступят дети из детских домов.

Сейчас уже проходят репетиции концерта.

По словам автора идеи, руководителя департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерины Чудаковой, у нижегородцев большой интерес к мероприятию.

"Песни войны знают, любят, поют даже те, кто родился много лет спустя после тех трагических событий. Нас очень радует большой интерес к такому важному мероприятию", – отметила она.

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Теги:
Ветераны Концерты
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