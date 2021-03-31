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Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

15 апреля 2021 14:26  [64] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 15 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 103 человек, из которых 48 606 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 497 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 70 жителям.

По количеству заболевших в областном центре традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 908 жителей (7 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 451 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 6 жителей), Советский (6 845, +1 заболевший), Московский (5 155, еще 10 заболевших), Канавинский (4 983, +18 человек), Сормовский (4 967, еще 15 инфицированных), Приокский (3 760, +8 заболевших) и Нижегородский (3 537, за сутки - на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 8 992 заболевших жителя), Бор (5 528), Павловский (2 939), Балахнинский (2 822), Выксунский (2 806), Богородский (2 500) и Городецкий (2 481).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
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