инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Океанариум появится на Гребном канале
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 15:29  [35] Евгений Люлин предложил усовершенствовать законы об освоении лесов
16 апреля 2021 15:09  [81] Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде
16 апреля 2021 15:01  [89] Андрей Турчак и Глеб Никитин передали поликлинике №1 Нижнего Новгорода мобильный медкомплекс
16 апреля 2021 14:39  [83] Особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области
16 апреля 2021 14:18  [127] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
16 апреля 2021 14:12  [97] "Теплоэнерго" определило лучших специалистов рабочих профессий
16 апреля 2021 13:59  [114] Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария"
16 апреля 2021 13:50  [174] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 16 апреля
16 апреля 2021 13:27  [147] Водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном
16 апреля 2021 13:20  [100] Почти 100 студентов АКТТ и АПК стали участниками акции "Неделя без турникетов"
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области

16 апреля 2021 14:18  [127] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 16 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 322 человек, из которых 48 680 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 642 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 74 жителям.

По количеству заболевших в областном центре традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 923 жителей (15 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 463 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 12 жителей), Советский (6 852, +7 заболевших), Московский (5 162, еще 7 заболевших), Канавинский (4 990, +7 человек), Сормовский (4 989, еще 22 инфицированных), Приокский (3 760, ни одного заболевшего за сутки) и Нижегородский (3 541, за сутки - на 4 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 022 заболевших жителя), Бор (5 536), Павловский (2 939), Балахнинский (2 827), Выксунский (2 807), Богородский (2 500) и Городецкий (2 509).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph