Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области. Об этом 16 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 111 322 человек, из которых 48 680 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 62 642 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 74 жителям.

По количеству заболевших в областном центре традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 923 жителей (15 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 463 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 12 жителей), Советский (6 852, +7 заболевших), Московский (5 162, еще 7 заболевших), Канавинский (4 990, +7 человек), Сормовский (4 989, еще 22 инфицированных), Приокский (3 760, ни одного заболевшего за сутки) и Нижегородский (3 541, за сутки - на 4 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 022 заболевших жителя), Бор (5 536), Павловский (2 939), Балахнинский (2 827), Выксунский (2 807), Богородский (2 500) и Городецкий (2 509).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.