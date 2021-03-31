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Общество

Нижегородские парки для благоустройства в 2022 году можно выбрать с 26 апреля

16 апреля 2021 15:45  [52] Общество

Парки для благоустройства в Нижнем Новгороде в 2022 году можно выбрать с 26 апреля по 30 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Юрий Шалабаев. Отобранные территории благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда".

По словам мэра города, проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать в будущем году, можно на нижегородском портале "Голос За" - golosza.ru.

"Большинством голосов нижегородцы определят общественные территории, подлежащие благоустройству в 2022 году. Принять участие можно, даже не выходя из квартиры, поэтому призываю к этому всех. Чем больше нижегородцев проголосует, тем понятнее будет картина предпочтений горожан", – заявил Юрий Шалабаев.

Ранее глава города сообщил, что в 2021 году в Нижнем Новгороде будет благоустроено 34 общественных пространства, которые также участвовали в рейтинговом голосовании.

В целом по региону для голосования представлено 133 общественных пространства. Голосование начнется 26 апреля и завершится 30 мая.

Перечень общественных территорий Нижнего Новгорода, участвующих в рейтинговом голосовании, представлен по ссылке.

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Теги:
Благоустройство фкгс
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