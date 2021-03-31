Межнациональный субботник прошёл в Канавинском районе Общество

фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Межнациональный субботник прошёл в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На уборку бульвара Мира вышли представители девяти национальных автономий.

"Канавинский район – самый многонациональный район Нижнего Новгорода, в нём проживают представители порядка 44 национальностей. На субботнике собрались члены национально-культурных автономий Татарстана, Азербайджана, Кореи, Дагестана, Таджикистана, Грузии, Белоруссии и другие. Участников объединил труд и любовь к району, в котором они живут", - прокомментировал глава района Олег Алёшин.

По словам председателя межнациональной культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода Магомеда Ахмедова, субботник проводится ежегодно не только, чтобы убрать территорию, но и ради общения с представителями различных национально-культурных объединений города.

"Так, за разговорами и дело быстрее делается", - обратил внимание он.

К субботнику присоединились жители улиц Совнаркомовская, Ярмарочный проезд и бульвар Мира.

Также уборку сегодня провели на улицах Маршала Казакова, Сергея Акимова и Мещерском бульваре. В течение месячника в порядок приведут и территории, благоустроенные по нацпроекту "Жильё и городская среда". Мероприятия продлятся до 15 мая.

По слова главы города, в ходе месячника по благоустройству основные работы будут сделаны муниципальными службами, однако приветствуется и участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций. Всех желающих помочь обеспечат необходимым инвентарём.

"А собранный после субботников мусор вывезут коммунальные службы, чтобы уже к 15 мая город был полностью готов к летнему сезону", - заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, общегородской субботник пройдёт в Нижнем Новгороде 24 апреля.