Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области. Об этом директор НКО "Фонд защиты прав дольщиков Нижегородской области" Дмитрий Донской заявил в ходе заседания комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания 19 апреля.

По его словам, эти средства будут выделены в текущем и последующем годах.

Известно, что в 2021 году планируется завершить работы на ЖК "Квартал Европейский" (дом 7), ЖК "Сердце Нижнего", ЖК "Радуга" II и III очереди.

Также в ходе заседания комитета была озвучена информация о том, что в Нижегородской области на начало 2021 года числилось 50

проблемных домов. Годом ранее - в 2020 были восстановлены права 3 527 дольщиков (6 188 на начало 2020 года).

Напомним, что в регионе работает региональный фонд защиты прав дольщиков.

Фонд может перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства.