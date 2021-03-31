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Экономика

Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области

19 апреля 2021 16:32  [34] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 2,5 млрд рублей направят на достройку долгостроев в Нижегородской области. Об этом директор НКО "Фонд защиты прав дольщиков Нижегородской области" Дмитрий Донской заявил в ходе заседания комитета по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК Законодательного собрания 19 апреля.

По его словам, эти средства будут выделены в текущем и последующем годах.

Известно, что в 2021 году планируется завершить работы на ЖК "Квартал Европейский" (дом 7), ЖК "Сердце Нижнего", ЖК "Радуга" II и III очереди.

Также в ходе заседания комитета была озвучена информация о том, что в Нижегородской области на начало 2021 года числилось 50
проблемных домов. Годом ранее - в 2020 были восстановлены права 3 527 дольщиков (6 188 на начало 2020 года).

Напомним, что в регионе работает региональный фонд защиты прав дольщиков.

Фонд может перенимать у недобросовестных застройщиков их права на земельные участки и на недостроенные дома, а также их обязательства перед участниками долевого строительства.

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Теги:
Долгострои Дольщики Законодательное собрание
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