Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках
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Синоптики предупреждают жителей Нижегородской области о ночных заморозках.
Минусовая температура воздуха уже наблюдалась в ночь с субботы 16 апреля на 17 апреля. Это произошло на севере региона.
По информации метеорологов, пик похолодания придется на ночные часы с понедельника до среды.
Сегодня ночью столбики градусников в Нижнем Новгороде покажут +2°, однако ощущаться будет как -4°. Завтра в ночь ожидается +4°, но по ощущениям как -5°. Причем в ночь со вторника на среду пойдет дождь.
Напомним, что синоптики прогнозировали на этой неделе дождливую и прохладную погоду. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди.
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