Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках Общество

Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках Фото: с сайта https://ru.depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики предупреждают жителей Нижегородской области о ночных заморозках.

Минусовая температура воздуха уже наблюдалась в ночь с субботы 16 апреля на 17 апреля. Это произошло на севере региона.

По информации метеорологов, пик похолодания придется на ночные часы с понедельника до среды.

Сегодня ночью столбики градусников в Нижнем Новгороде покажут +2°, однако ощущаться будет как -4°. Завтра в ночь ожидается +4°, но по ощущениям как -5°. Причем в ночь со вторника на среду пойдет дождь.

Напомним, что синоптики прогнозировали на этой неделе дождливую и прохладную погоду. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди.