инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 20 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
20 апреля 2021 00:25  [1] Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках
19 апреля 2021 22:33  [179] Нижний сегодня: главные события дня
19 апреля 2021 19:34  [155] Получение льгот по транспортному налогу упростят в Нижегородской области
19 апреля 2021 19:18  [129] Более 2 000 нижегородцев участвовали в "Творческом субботнике"
19 апреля 2021 18:58  [631] Участок М-7 "Волга" на въезде в Дзержинск хотят привести к нормативам категории 1Б
19 апреля 2021 18:34  [117] "Нижегородское здравоохранение заслуживает высоких оценок за работу в пандемию", - Борис Шахов
19 апреля 2021 18:15  [150] Более 200 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса
19 апреля 2021 17:44  [179] Нижегородский историк Вадим Андрюхин поделился мнением о фильме "Гибель империи. Российский урок"
19 апреля 2021 17:35  [15051] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 19 апреля)
19 апреля 2021 17:16  [137] IT-школа ПФО пройдет в Нижнем Новгороде
Общество

Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках

20 апреля 2021 00:25  [1] Общество
Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках

Синоптики предупреждают нижегородцев о заморозках

Фото: с сайта https://ru.depositphotos.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики предупреждают жителей Нижегородской области о ночных заморозках.

Минусовая температура воздуха уже наблюдалась в ночь с субботы 16 апреля на 17 апреля. Это произошло на севере региона.

По информации метеорологов, пик похолодания придется на ночные часы с понедельника до среды.

Сегодня ночью столбики градусников в Нижнем Новгороде покажут +2°, однако ощущаться будет как -4°. Завтра в ночь ожидается +4°, но по ощущениям как -5°. Причем в ночь со вторника на среду пойдет дождь.

Напомним, что синоптики прогнозировали на этой неделе дождливую и прохладную погоду. Виной тому станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph