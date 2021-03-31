Похолодание и дожди ожидают нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Дождливая и прохладная погода по сравнению с прошедшей неделей ожидает жителей Нижнего Новгорода в ближайшие дни.

Виной тому, поясняют синоптики, станет очень активный балканский циклон, несущий с собой обильные дожди.

В понедельник и вторник в Нижнем Новгороде, будет еще сухо, но пасмурно. Температура воздуха ночью не превысит +5°, а днем около +13°, что является существенным похолоданием по сравнению с прошедшей неделей, когда днем фиксировалось +22°.

Начиная со среды Нижний Новгород накроют дожди. Дневная температура воздуха существенно понизится – после +13° ожидается уже +6°.

На следующий день – в четверг 22 апреля, уже переменная облачность, но синоптики снова прогнозируют дождь, однако уже с потеплением до +14°.

В пятницу - уже без дождя, но с потеплением до +18°.

Суббота и воскресенье вновь встретят дождями и холодной температурой воздуха, которая не поднимется выше +13°.