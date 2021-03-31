Более 100 человек продолжают разбор завалов дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 100 человек продолжают разбор завалов дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сейчас на месте происшествия продолжают работу сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и работники Приволжского поискового спасательного отряда.

В сообщении регионального МЧС отмечается, что для жителей первого подъезда дома в сопровождении спасателей и сотрудников полиции будет организован доступ в уцелевшие квартиры. Жильцы смогут забрать документы, деньги, а также вещи первой необходимости. Им будет предоставлено временное жилье.

Для жителей второго, именно разрушенного подъезда доступ жильцов будет осуществлен только после того, как будет снята угроза обрушения конструкций.

Напомним, что обрушение дома в результате взрыва газа произошло вечером 19 апреля.

По данному факту СК уже возбудил уголовное дело.

Сейчас известно о 8 пострадавших и одном погибшем - грудном ребенке.