СК задержал cотрудников газовой службы в рамках уголовного дела о взрыве газа в селе Маргуша Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК задержал cотрудников газовой службы в рамках уголовного дела о взрыве газа в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, сотрудники ведомства продолжают расследование уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

Напомним, что обрушение дома в результате взрыва газа произошло вечером 19 апреля. В результате инцидента пострадали как минимум 8 человек и погиб грудной ребенок - трехмесячный малыш.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома в день взрыва газа.

Сейчас следователи продолжают работу: проводят допрос подозреваемых и опрос свидетелей.