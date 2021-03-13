Минтранс разрабатывает экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог разрабатывает технико-экономическое обоснование продления веток метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава ведомства Павел Саватеев в ходе заседания Законодательного собрания Нижегородской области 25 марта 2021 года.
Речь идет о продлении Сормовско-мещерской линии метро от станции "Буревестник". Здесь рассматривается два варианта: продление до станции "Сормовская" либо до станции "Варя", где нижегородцы смогут пересесть на городскую электричку "Починки-Варя".
Также министерством оцениваются перспективы дальнейшего развития подземного электротранспорта в исторической части Нижнего Новгорода. В частности, продления Автозаводско-нагорной линии от станции "Горьковская" до станции "Сенная".
Ранее сообщалось, что проект линии метро до ст. "Сенной" требует актуализации и повторной госэкспертизы. Проектная документация этой линии метрополитена уже ранее получала положительное заключение Главгосэкспертизы РФ, но это произошло в конце декабря 2011 года. Однако сейчас данная процедура требует уточнений. Для этого проект линии метро от ст. "Горьковская" до ст. "Сенной" планируется включить в программу развития транспортной инфраструктуры Нижегородской агломерации на 2021-2025 гг.
Напомним, что продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб. Участники штаба будут разрабатывать предложения по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.
Напомним также, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области и уже утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Документы предусматривают строительство новых станций и веток метро.
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