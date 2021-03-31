Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 21 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 112 324 человек, из которых 49 041 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 283 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 39 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 978 жителей (5 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 513 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 6 жителей), Советский (6 919, +13 заболевших), Московский (5 208, еще 2 заболевших), Канавинский (5 044, +2 человека), Сормовский (5 035, еще 5 инфицированных), Приокский (3 780, +3 заболевших) и Нижегородский (3 564, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 145 заболевших жителей), Бор (5 596), Павловский (2 959), Балахнинский (2 852), Выксунский (2 831), Богородский (2 516), Городецкий (2 559) и Шахунский (2 004).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.