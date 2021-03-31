Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 23 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 112 711 человек, из которых 49 189 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 522 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 59 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 016 жителей (24 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 522 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 4 жителей), Советский (6 932, +7 заболевших), Московский (5 229, еще 8 заболевших), Сормовский (5 066, еще 8 инфицированных), Канавинский (5 062, +3 человека), Приокский (3 786, +2 заболевших) и Нижегородский (3 576, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 183 заболевших жителей), Бор (5 618), Павловский (2 962), Балахнинский (2 859), Выксунский (2 844), Богородский (2 521), Городецкий (2 562) и Шахунский (2 005).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.