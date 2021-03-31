инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 23 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
23 апреля 2021 15:07  [45] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
23 апреля 2021 14:40  [97] Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
23 апреля 2021 14:18  [72] Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода
23 апреля 2021 14:15  [96] Первый в России хакатон по искусственному интеллекту пройдет в Нижнем Новгороде
23 апреля 2021 14:05  [77] Слесарь АПЗ Артем Попов стал победителем конкурса Профавиа
23 апреля 2021 13:40  [408] Владимир Путин объявит выходные с 1 по 10 мая
23 апреля 2021 13:37  [593] Глава нижегородского Минздрава лично контролирует ситуацию в поликлинике №30
23 апреля 2021 13:27  [96] Тринадцать команд зарегистрировалось на хакатон "Теплоэнерго"
23 апреля 2021 13:03  [270] Транспортные потоки на выездах из Нижнего Новгорода предложили регулировать в ручном режиме
23 апреля 2021 12:54  [118] "АСИРИС" представило проект восстановления квартала церкви Трех Святителей и "Квартала 1833 года"
Общество

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области

23 апреля 2021 15:07  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области. Об этом 23 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 112 711 человек, из которых 49 189 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 63 522 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки диагноз COVID-19 поставлен 59 жителям.

По количеству заболевших в областном центре лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 016 жителей (24 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 522 человека, за сутки коронавирус подтвердился у 4 жителей), Советский (6 932, +7 заболевших), Московский (5 229, еще 8 заболевших), Сормовский (5 066, еще 8 инфицированных), Канавинский (5 062, +3 человека), Приокский (3 786, +2 заболевших) и Нижегородский (3 576, за сутки - на 3 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 183 заболевших жителей), Бор (5 618), Павловский (2 962), Балахнинский (2 859), Выксунский (2 844), Богородский (2 521), Городецкий (2 562) и Шахунский (2 005).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здоровье Инфекция Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph