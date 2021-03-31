Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 25 апреля Общество

Фото: С сайта стопкоронавирус.рф

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 25 апреля.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 192 новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 193 новых случая COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции на 25 апреля составляет 0.99 (вчера – 0.95).

По данным на 25 апреля в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 113 096 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 671.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 108 309 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 215 человек, а восемь случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 116.

С начала пандемии тесты на коронавирус в Нижегородской области сдал 2 547 901 человек, в том числе за последние сутки протестировано 5 032 жителя.

На сегодняшний день в Нижегородскую область поступило 301 272 дозы вакцины от коронавируса. От заболевания сделали прививку 249 695 жителей региона, в том числе две аппликации получили 152 267 нижегородцев.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.