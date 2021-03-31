Минтранс подтвердил планы по открытию движения на развязке в Олгине в августе 2021 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Министерство транспорта Нижегородской области подтвердило планы по открытию в августе 2021 года движения на строящейся в Ольгине транспортной развязке.

В министерстве напомнили, что по контракту подрядчик обязан сдать объект в конце октября, но была достигнута договоренность о более раннем завершении строительства развязки – к 800-летию Нижнего Новгорода, то есть в августе.

После завершения строительства подрядчику необходимо демонтировать строительный городок, благоустроить территорию и выполнить ряд других работ, не влияющих на передвижение транспорта по развязке. Именно эти работы и продлятся до октября, когда и будут подписаны документы, подтверждающие исполнение контракта на строительство.

Напомним, что федерация в этом году выделит на возведение развязки в Ольгине 750 млн рублей. По данным на февраль, строительная готовность объекта составляла 50%.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.