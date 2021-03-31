Горадминистрация приступила к благоустройству дворов на ул. Звездинка и Горького Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода приступила к благоустройству дворов на ул. Звездинка и ул. Максима Горького. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, глава города Юрий Шалабаев проверил, как идет комплексное благоустройство придомовых территорий в микрорайоне, расположенном в границах этих улиц.. Работы идут по программе "Формирование комфортной городской среды".

По его словам, сложившаяся экономия после проведения торгов на реконструкцию общественных пространств позволит благоустроить первые 25 дворов.

"В прошлом году благоустроили 61 дворовую территорию. И я поставил задачу перед руководителями департаментов администрации в этом году сделать не меньше. Для людей хорошее настроение должно начинаться, как только они выйдут из дома. Поэтому ухоженные дворы не менее важны, чем знаковые общественные пространства", – добавил мэр города.

Во дворах микрорайона в границах улиц Звездинка и Максима Горького заменят асфальтобетонное покрытие дворовых проездов и тротуаров, бордюры, обустроят парковки, сделают живую изгородь длиной 340 метров, установят детскую площадку, урны и лавочки. Новые фонари сделают это место комфортным в темное время суток.

Как добавила исполнительный директор управляющей компании района Ольга Прокофьева, местные жители сами вложились в благоустройство двора – софинансирование с их стороны на дополнительный перечень работ, включающий в себя устройство детской площадки и озеленение, составило 20%.