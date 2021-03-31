Новые станции нижегородского метро включат в программу госфинансирования

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Планируемые к строительству станции метрополитена Нижнего Новгорода включат в программу государственного финансирования. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин по итогам заседания Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.
"В нашем регионе законодателям предстоит включить новые станции нижегородского метрополитена в государственные программы финансирования строительства", - пояснил он.
Для этого необходимо организовать работу по подготовке изменений госпрограммы «Развитие транспортной системы Нижегородской области», определив объемы финансирования строительства метро.
Напомним, что у нижегородских властей появилась возможность привлечь у правительства РФ бюджетный инфраструктурный кредит, который планируется направить на строительство новых веток метро. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию 21 апреля.
Сумму кредита федерация определит к середине 2021 года.
Комментируя слова президента, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о приоритетных направлениях развития линий метрополитена – это строительство ветки до станции "Сенная" и продление Сормовско-Мещерской линии - от станции "Буревестник" до станции "Варя".
Разработка технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии начнется в 2021 году.
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