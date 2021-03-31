Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей Экономика

здание Дома правительства (2018) Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Демонтаж части здания "Дома правительства" в нижегородском Кремле оценивается в 43 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания региона Александр Шаронов после заседания парламента 29 апреля.

По его словам, в управлении делами губернатора прошло совещание по данному вопросу, после чего депутатам представили всю документацию.

Парламентарий добавил, что на эту сумму планируется перестроить перегородки здания.

"Лично у меня вопросов нет. Когда строительство остановили, то не сделали консервацию здания, прошло 13 лет, в апреле госэкспертиза показала, что нельзя при таком состоянии перегородок вести стройку. Несущие конструкции не пострадали. Дополнительные расходы на переделку внутренних перегородок составят 43 млн рублей, на достройку всего комплекса зданий потребуются еще средства", - сказал глава бюджетного комитета ЗС НО.

Александр Шаронов также напомнил, что в 2009 году за короткий промежуток курс доллара вырос более чем в два раза, а денег на консервацию здания в бюджете Нижегородской области заложено не было (она оценивалась в 30 млн рублей).

Ранее сообщалось, что все здание целиком планируют достроить к 2023 году.

Пока неизвестно, какие именно министерства и ведомства будут размещены в первом блоке I очереди Дома правительства. Это будет решено в 2022 году. Достроить же первый блок учреждения планируется к 2023 году, при наличии необходимого финансирования.

Ранее также сообщалось, что строительство "Дома правительства" в 2016-2017 годах вела компания "КС-строй". В 2016 году на строительство было выделено 138,3 млн рублей, в 2017 году – 113,4 млн рублей. На достройку здания в 2018-2020 годах в проекте бюджета заложено 350 млн рублей.

Проект градостроительный совет одобрил еще в 2007 году. Однако же в 2010 году строительство было временно приостановлено из-за нехватки средств в областном бюджете.