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Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области

29 апреля 2021 15:25  [44] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 24 районах Нижегородской области. Об этом 29 апреля сообщили в правительстве региона.

Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 113 796 жителям, из которых 49 671 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 64 125 - за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде за прошедшие сутки коронавирус диагностирован у 84 жителей.

По количеству заболевших в областном центре, традиционно лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 12 142 жителей (14 заболевших за сутки).

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 576 человек, за сутки коронавирус подтвердился у 11 жителей), Советский (6 989, +6 заболевших), Московский (5 264, еще 4 заболевших), Канавинский (5 154, +17 человек), Сормовский (5 123, еще 11 инфицированных), Приокский (3 824, +16 заболевших) и Нижегородский (3 599, за сутки - на 5 заболевших больше).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (всего 9 290 заболевших жителей), Бор (5 668), Павловский (2 971), Балахнинский (2 885), Выксунский (2 879), Богородский (2 537), Городецкий (2 586) и Шахунский (2 019).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов.

Поскольку санитарно-эпидемиологическая обстановка постепенно улучшается, работающим пенсионерам-нижегородцам отменили обязательную самоизоляцию и все граждане в возрасте 65+ с 1 апреля могут пользоваться льготными проездными, которые не действовали с ноября 2020 года.

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Теги:
Инфекция Коронавирус Медицина и здоровье
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