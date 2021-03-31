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Чаще всего случаи присасывания клещей регистрируются в Автозаводском районе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
Cогласно информации, по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 241 обращение в медицинские организации по поводу присасывания клещей (в том числе 88 детей).
Обращения были зарегистрированы в 27 районах области и 7 районах областного центра.
Так, наибольшее количество случаев присасывания зарегистрировано в Борском районе (28), Дзержинске (19), Павловском районе (14), Семеновском районе (13) и в Городецком (11) районе.
В Нижнем Новгороде с укусами клещей чаще всего обращались жители Автозаводского (33), Ленинского (14) и Канавинского (13) районов.
При лабораторных исследованиях в двух клещах (Кстовский район, г.Урень) были обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита, еще три клеща (Городецкий, Борский районы Нижегородской области) инфицированы боррелиями.
Между тем, напомним, что в Нижнем Новгороде 20 апреля началась противоклещевая обработка территорий.
По словам специалистов, обработка проводится концентратом инсектицида, который используют профессиональные дезинсекторы для противоклещевой обработки больших территорий.
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