Чаще всего случаи присасывания клещей регистрируются в Автозаводском районе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Чаще всего случаи присасывания клещей регистрируются в Автозаводском районе. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Cогласно информации, по состоянию на 29 апреля зарегистрировано 241 обращение в медицинские организации по поводу присасывания клещей (в том числе 88 детей).

Обращения были зарегистрированы в 27 районах области и 7 районах областного центра.

Так, наибольшее количество случаев присасывания зарегистрировано в Борском районе (28), Дзержинске (19), Павловском районе (14), Семеновском районе (13) и в Городецком (11) районе.

В Нижнем Новгороде с укусами клещей чаще всего обращались жители Автозаводского (33), Ленинского (14) и Канавинского (13) районов.

При лабораторных исследованиях в двух клещах (Кстовский район, г.Урень) были обнаружены антигены к вирусу клещевого энцефалита, еще три клеща (Городецкий, Борский районы Нижегородской области) инфицированы боррелиями.

Между тем, напомним, что в Нижнем Новгороде 20 апреля началась противоклещевая обработка территорий.

По словам специалистов, обработка проводится концентратом инсектицида, который используют профессиональные дезинсекторы для противоклещевой обработки больших территорий.