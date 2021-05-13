Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Россия возобновляет авиасообщение с еще пятью странами с 25 мая. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, размещенном на сайте правительства страны.

Так, с этой даты россиянам будут доступны вылеты в Исландию, Мальту, Мексику и Португалию. Все рейсы пока будут совершаться только из Москвы.

В Саудовскую Аравию будут открыты полеты из Москвы, Грозного и Махачкалы.

Кроме этого, с 25 мая также увеличивается количество регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. Однако туроператорам не рекомендовано продавать туры на турецкие курорты на даты позже 1 июня.

В то же время Россия и Египет договорились о возобновлении авиаперелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Между тем, 13 мая был совершен первый вылет из нижегородского "Стригино" в Каир.