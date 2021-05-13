Власти в апреле отработали более 7 тысяч обращений нижегородцев через портал "Госуслуги. Решаем вместе" Общество

Центр управления регионом (ЦУР) получил и совместно с органами власти и муниципалитетами в апреле 2021 года отработал 7 223 обращения жителей Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет об обращениях, оставленных на платформе "обратной связи" "Госуслуги. Решаем вместе".

Например, после обращения жителей через платформу в рабочем поселке Пижма Тоншаевского района ликвидировали несанкционированную свалку.

"Важно, что на платформе "Госуслуги. Решаем вместе" заявители не просто сообщают о проблеме, но и отслеживают статус и оценивают отработку сообщения. Это эффективный канал "обратной связи". Жители Пижмы, обратившиеся с жалобой на свалку, получили фотоотчет о проделанной работе, затем в комментариях подтвердили решение проблемы и поблагодарили районную администрацию", - рассказал руководитель ЦУР Алексей Ушаков.

По его словам, 80% обращений – это вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19. Также популярны темы ремонта дорог, социальных выплат и благоустройства территорий.

Платформа "обратной связи" была запущена в марте 2021 года на главной странице регионального портала Госуслуг (gu.nnov.ru). Чтобы им воспользоваться, необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Пользователю предлагается описать суть предложения или проблемы, прикрепить фото с места события. На рассмотрение сообщения отведено 30 дней с момента его регистрации, однако в среднем большинство вопросов решается в течение 10 календарных дней. Ответ приходит в "Личный кабинет" пользователя.

Платформа "обратной связи" создана в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

Нацпроект "Цифровая экономика" включает в себя семь федеральных проектов: "Регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление" и "Искусственный интеллект". Ключевые цели нацпроекта – развитие цифровой экономики, создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, перевод госорганов и организаций на использование преимущественно отечественного программного обеспечения, рост числа отечественных разработок в области искусственного интеллекта.

Напомним, Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области в апреле 2020 года по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог".

Основная задача Центра управления регионом – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между жителями и властью, с целью решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем. Подробнее о деятельности ЦУР можно узнать в группе ВКонтакте.