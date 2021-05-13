ГАЗ начал серийное производство автомобиля "ГАЗель NN" Бизнес

ГАЗ начал серийное производство автомобиля ГАЗель NN Фото: пресс-служба ГАЗа

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Входящий в Группу ГАЗ Горьковский автозавод 20 мая начал серийное производство автомобиля "ГАЗель NN". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Первый серийный автомобиль "ГАЗель NN" сошел с конвейера сегодня. Как пояснили в пресс-службе, "ГАЗель NN" – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта с цифровой моделью управления.

Выпуск "ГАЗели NN" начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. В дальнейшем на платформе "NN" будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 тонн с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Машины планируется реализовывать как на российских, так и на экспортных рынках.

Объемы производства будут зависеть от количества заказов.

Ключевое отличие "ГАЗели NN" – переход от аналоговой к цифровой модели управления. В автомобиле используется принципиально новая электронная архитектура, и представлен широкий спектр цифровых сервисов.

Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами.

Также при создании модели использовался новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система.

"С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация – три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.