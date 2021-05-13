Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 21 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
20 мая 2021 16:33  [120] "Очень важно, что именно на нижегородской земле рождаются такие инновации, как "ГАЗель NN", - Глеб Никитин
20 мая 2021 16:15  [207] ГАЗ начал серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"
20 мая 2021 14:48  [319] Евгений Люлин озвучил планы по возрождению "Дзержинскхимрегиона"
20 мая 2021 13:46  [314] КУГИ хочет предоставлять имущество Нижнего Новгорода в аренду по рыночной цене
20 мая 2021 11:26  [138] Группа банка "Открытие" увеличила факторинговый портфель на 73%
20 мая 2021 11:09  [149] Система видеонаблюдения "Ростелекома" готова к проведению ЕГЭ в 2021 году
20 мая 2021 09:21  [178] "Т Плюс" вложила 15 млн рублей в замену изоляции тепловой магистрали в Дзержинске
19 мая 2021 20:10  [533] Нижегородский Минпром провел очередную встречу с предпринимателями
19 мая 2021 15:20  [365] Объем иностранных инвестиций в Нижегородскую область вырос в 2,3 раза
19 мая 2021 13:37  [323] Банк "Открытие": Темпы цифровизации бизнеса за последние полгода увеличились
Бизнес

ГАЗ начал серийное производство автомобиля "ГАЗель NN"

20 мая 2021 16:15  [207] Бизнес
ГАЗ начал серийное производство автомобиля ГАЗель NN

ГАЗ начал серийное производство автомобиля ГАЗель NN

Фото: пресс-служба ГАЗа

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Входящий в Группу ГАЗ Горьковский автозавод 20 мая начал серийное производство автомобиля "ГАЗель NN". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Первый серийный автомобиль "ГАЗель NN" сошел с конвейера сегодня. Как пояснили в пресс-службе, "ГАЗель NN" – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени будут создаваться модели и модификации коммерческого транспорта с цифровой моделью управления.

Выпуск "ГАЗели NN" начался с бортовых модификаций и цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 тонны. В дальнейшем на платформе "NN" будет создаваться широкий модельный ряд автомобилей нового поколения полной массой от 2,5 до 4,6 тонн с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Машины планируется реализовывать как на российских, так и на экспортных рынках.

Объемы производства будут зависеть от количества заказов.

Ключевое отличие "ГАЗели NN" – переход от аналоговой к цифровой модели управления. В автомобиле используется принципиально новая электронная архитектура, и представлен широкий спектр цифровых сервисов.

Управление системами автомобиля сосредоточено в едином электронном блоке управления, который передает сигналы водителю и напрямую взаимодействует с органами управления двигателем, рулевой и тормозной системами, освещением, звуковыми сигналами.

Также при создании модели использовался новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система.

"С выпуском этой машины мы начинаем процесс перехода к "цифре", который в дальнейшем затронет всю линейку автомобилей ГАЗ. Универсальность, масштабируемость, цифровизация – три базовых принципа, которые позволят постоянно наращивать сложность выполняемых автомобилем задач, расширять его функциональность и внедрять не только уже существующие, но и перспективные или даже прогнозируемые системы в соответствии с требованиями завтрашнего дня", - сказал президент "Группы ГАЗ" Вадим Сорокин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопром ГАЗ Группа ГАЗ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph