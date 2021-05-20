Минтранс рассказал подробно о планах по строительству еще двух веток нижегородского метро Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное министерство транспорта и автомобильных дорог озвучило планы по строительству еще двух веток метро.

"На сегодняшний день рассматривается два направления развития метро в Нижнем Новгороде. В первую очередь это продление Автозаводской ветки до станции "Сенная" и продление Сормовско-Мещерской линии от станции "Буревестник" до станции "Сормовской" или до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла", - рассказали НИА "Нижний Новгород" в Минтрансе.

Стоимость строительства ветки метро до станции "Сенной", по предварительным данным, составит 36,5 млрд рублей. Открытие этой станции позволит сформировать крупный транспортно-пересадочный узел, в состав которого, помимо метрополитена, войдет канатная дорога и городской пассажирский транспорт.

Однако, проект продления метро до станции "Сенной" был разработан в 2011 году и сейчас требует актуализации. По итогам корректировки проекта будет определена целесообразность открытия сразу двух станций – "Сенная" и "Оперный театр", либо открытие сначала станции "Сенная".

Продление Сормовско-Мещерской оценивается в 19 млрд рублей. Тут рассматриваются два варианта – строительство ветки от станции "Буревестник" либо до станции "Сормовской", либо до станции "Варя" с созданием транспортно-пересадочного узла.

Проектная документация продления Сормовско‐Мещерской линии метрополитена на участке от ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская" отсутствует, планируется подготовить технико-экономические обоснование нескольких вариантов продления метро в этом направлении.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, разработка технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году.

В Минтрансе добавили, что вариант со строительством станции "Центр Сормова" является более предпочтительным, так как расстояние от станции "Буревестник" до станции "Варя" - около 1 км, в то время, как в Центре Сормова возможна удобная пересадка пассажиров на метро с трамвая, автобуса и электрички.

Правительство Нижегородской области планирует развивать оба направления с привлечением механизма инфраструктурных кредитов. Линию до станции "Сенной", в случае предоставления кредита, могут начать строить уже в 2022 году.

Напомним, что у нижегородских властей появилась возможность привлечь у правительства РФ бюджетный инфраструктурный кредит, который планируется направить на строительство новых веток метро. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 21 апреля.

Сумму кредита федерация определит к середине 2021 года.