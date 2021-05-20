Эксперт-мониторинг событий 17-21 мая 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – завершение выдвижения кандидатов на праймериз "Единой России"

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, "Единая России" - единственная из партий, которая проводит предварительное и открытое голосование по кандидатам в органы власти всех уровней.

Формально на стадии выдвижения кандидатов праймериз всего сделано правильно: более 50% участников предварительного голосования "Единой России" - новички в политике, участники представляют все слои и сферы общества, больше половины участников не являются членами партии власти и выражают широкий спектр политических взглядов.

Главное – результаты праймериз будут определять основной контур выбираемых осенью органов власти. В условиях происходящей концентрации политического процесса это без сомнения позволяет определить уже к концу мая лидеров избирательного цикла, и соответственно составы Государственной думы и представительных органов регионов.

С другой стороны возникает проблематика заранее прогнозируемого результата. Во-первых, политическая борьба и противоречия между кандидатами, которые представляют не только партию власти, не исчезают, а переходят в теневую сферу, делая во многом процесс выборов более закрытым. Во-вторых. прогнозируемость результата резко снижает общественный интерес к выборному процессу. В конечном итоге это влияет на снижение избирательной явки, и соответственно, на легитимность выбираемых органов власти. И это серьезная проблема, контуры которой будут понятны по результатам праймериз.

Негласная установка привлечения на праймериз 10% от численности избирателей для каждого российского региона – высокий рубеж, который потребует дополнительных усилий, с учетом специфики онлайн голосования, через обязательность регистрации избирателей на портале Госуслуг.

Первая стадия праймериз уже показывает, что несмотря социально-политическое разнообразие кандидатов, проблема возникает не в выборе лидеров (в общем спектре они очевидны), а в их будущей легитимности, которая зависит от избирательной явки. Определенные перспективы для избирательной активизации имеются в нескольких направлениях.

Прежде всего это использование новых форматов и технологий Интернет-агитации. В условиях сохранения определенных ограничений для массовых мероприятий в условиях пандемии – это задача в любом случае будет только актуализироваться, вне зависимости от происходящего праймериз. Прежние и традиционные меры агитации особенно в постковидных условиях стремительно теряют свою эффективность.

Для Нижегородской области, как и для других регионов, перспективы есть, например, в прошивке в одно целое проектов прямой онлайн демократии образца "Вам решать" с онлайн агитацией за конкретных кандидатов праймериз, для чего требуется креативная и тонкая технологическая работа. С другой стороны соблазн компенсировать снижение избирательной активности широким применением административного ресурса уже на стадии праймериз, в конечном итоге может активизировать протестные настроения самой разной социальной направленности. С учетом широкого применения того же онлайн голосования, с его возможностями для всех участников, нивелировать избирательный протест будет весьма не просто. В этой связи результаты праймериз, которые станут известны в начале июня, и особенно избирательная явка, вычленят параметры всего осеннего избирательного результата.

Региональная тема – процесс вакцинации в Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, в актуальном процессе вакцинации от Covid-19 все активнее проявляются противоречия, которые влияют на его темпы.

С одной стороны в Нижегородской области активно открываются новые пункты вакцинации. А также расширяются цифровые возможности записи и получения сертификатов о вакцинации от Covid-19.

С другой стороны присутствует настороженное и выжидательное отношение к вакцинации. Согласно последним опубликованным всероссийским социологическим данным 62% респондентов не готовы сделать прививку отечественной вакциной Спутник V. Этот показатель не изменился с февраля 2021 года, при этом за год число сторонников прививок постепенно снижается.

Последнее обстоятельство существенно влияет на темпы вакцинации не только в Нижегородском регионе. За прошедший месяц количество вакцинированных в Нижегородской области увеличилось менее чем на 2%, составив 300 тыс. чел., или менее 10% населения. Очевидно, что подобные темпы делают проблематичным достижение необходимого результата – коллективного иммунитета от Covid-19 при не менее 60% граждан, обладающих иммунитетом к коронавирусу.

Как уже неоднократно отмечали эксперты "Минин-центра" вакцинация сегодня является важным фактором регионального развития, прежде всего его социальной политики.

Уходящая неделя добавляет к этому и фактор политический: праймериз и фактически начавшийся избирательный цикл сделали очевидной для региональных властей взаимосвязь социальной активности в антиковидном и электоральном направлениях. Следует отметить, что губернаторы осознавшие это, стали активно использовать прививочную кампанию как мобилизационный фактор, с явными позитивным социальным аспектом. Ярким примером этого является Хабаровский край, где врио губернатора Михаил Дегтярев планирует участвовать в осенних выборах.

В губернаторской повестке Дегтярева ежедневный показатель вакцинации стал обязательным публичным пунктом для всех органов власти, а меры по расширению пунктов вакцинирования (на Пасху были массового открыты перед храмами) и меры стимулирования стали приоритетными в губернаторской повестке.

В тоже время в отличие от применения административного ресурса в избирательном процессе с непредсказуемостью процесса, в антиковидном направлении жесткость и обязательность являются более приемлемыми по результативности.

Не случайно в этом отношении прозвучавшее на уходящей неделе заявление лидера "Единой России" Дмитрия Медведева о возможности введения обязательной вакцинации в особых случаях.

Степень и объекты этой обязательности – вопрос обсуждаемый, но есть вполне убедительные примеры эффективности антиковидной политики.

Так, в Израиле вакцинация от коронавируса 75% людей старше 16 лет позволила остановить эпидемию Covid-19, при этом были введены определенные ограничительные меры. Так для посещения таких мест, как спортзалы, гостиницы, театры, кинозалы, рестораны, требуется свидетельство о вакцинации.



В любом случае фактор вакцинации в ближайшие летние месяцы значительно усилит свое социально-политическое значение, прежде всего в региональном развитии.

Муниципальная тема – развитие межмуниципальных туристических маршрутов в Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра", руководитель регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин, развитие внутреннего туризма в сегодняшних условиях становится всё более актуальной задачей экономического развития.

Огромный потенциал для этого содержится в таких направлениях как репозиционирование уже известных российских туробъектов, а также в создании новых межмуниципальных и межрегиональных маршрутов с привлечением новых логистических возможностей.

800-летие Нижнего Новгорода – замечательная возможность для развития туризма в нашем регионе. Возможность не только в год юбилея, но и после него, и не только для областного центра, но и для всех нижегородских муниципалитетов. Внутренний туризм, конечно же, не должен ограничиваться историческими темами, но среди них есть знаковые, например, "Золотое кольцо". И для россиян, и для иностранцев это узнаваемый бренд, и сегодня его стоит активно развивать, используя новые возможности. Одной из которой является расширение географии туробъектов, например, за счет таких как Городец.

Городец, уверен, может и должен быть в "Золотом кольце", ведь он – настоящее сердце России. Вхождение поможет увеличить количество приезжающих российских и иностранных туристов не только в сам Городец, но и в Нижний Новгород. Географически Городец находится не так далеко от привычного «кольца». До полного соответствия требованиям по вхождению необходимы сравнительно небольшие доработки.

Заявку силами областного департамента туризма и администрации Городецкого района мы подготовили ещё в конце 2018 года, но, к сожалению, тогда не смогли завершить этот процесс. Сейчас ситуация изменилась, очень надеюсь, что департаментом этот вопрос может быть поднят снова.

И здесь хотел бы поблагодарить Сергея Яковлева, директора департамента туризма и народных художественных промыслов. В 2019-м году мы с Кириллом Кудряшовым начинали проект по запуску "паровозного маршрута": по замыслу настоящий паровоз должен был возить туристов от Нижнего Новгорода через Богородск в Павлово. Это и дополнительное привлечение внимания к Нижегородскому региону, и ещё один повод приехать к нам в область, и развитие Богородско-Павловского направления, которому уделяется незаслуженно мало внимания. Подключили РЖД, "Всероссийское общество любителей железных дорог", экспертов, туроператоров и администрации. Оставалось согласовать вопрос с Минтрансом, но не успели. В этом году мы тему с паровозом опять подняли, департамент оперативно и деятельно вышел на ее доработку, очень надеюсь, что скоро и гости, и сами нижегородцы смогут прокатиться на настоящем, "живом" паровозе.

Что касается Городца, то стоит вспомнить о его значении в масштабах России.

На прошлой неделе исполнилось 800-лет со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. Переяславль-Залесский, город, где он родился, в "Золотом кольце" есть, а Городец, где он окончил свой жизненный путь, – отсутствует. В юбилейный год есть все основания поднять эту тему.

Народный фронт, для которого развитие внутреннего туризма является одним из важных направлений деятельности, готов активно помогать в развитии этой темы. Это очень логично встраивается в существующие программы, которые продвигает ОНФ.

Такие как продвижение культурно-круизного турмаршрута "Москва – Рязань – Нижний Новгород - Городец", способного стать одним из драйверов социально-экономического развития муниципалитетов нескольких регионов. Новый маршрут позволяет развить и речной транспорт по уникальной водной артерии России – реке Оке благодаря современным судам на подводных крыльях "Валдай 45Р".

Напомним, что навигация пассажирских судов "Валдай 45Р" открылась в Нижнем Новгороде 20 мая рейсами в Чкаловск и Городец. Кроме этого продолжается проработка рейсов в Дзержинск и Юрьевец.

Сегодня скоростной "Валдай 45Р" способен преодолевать дистанцию Нижний Новгород – Городец всего за 40 мин. При этом круизный туризм кроме объединения бизнеса в этой сфере (экскурсионное обслуживание, питание, объекты показа) способен эффективно связывать существующие исторические поселения, центры паломничества, места народных промыслов, спортивные объекты и объекты культурного наследия, а также создавать и новые туробъекты.

И этими перспективами Нижегородской области необходимо активно пользоваться.