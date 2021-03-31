Эксперт-мониторинг событий 19 – 23 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, и в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – послание президента Путина Федеральному собранию

21 апреля 2021 года президент Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин, общий смысл послания президента РФ – это оперативная реакция на ряд острых вызовов, с которыми столкнулась Россия в конце 2020 – в начале 2021 г. Часть вызовов пришли с полей международных отношений, но основные – связаны с ситуацией в стране, причём такие как вопросы демографии сегодня оцениваются как чрезвычайные.

Внутренние вызовы спровоцированы пандемией. Она ударила, во-первых, по социально незащищённым слоям населения, что обострило проблему бедности (рост цен "съедает доходы граждан"), а во-вторых, по ряду секторов экономики, что обострило проблему мобильности населения на территории России.

В-третьих, пандемия обострила проблему долговых обязательств и акселерации экономической активности городов-доноров, от состояния которых зависит устойчивость их вклада в бюджеты всех уровней.

Президент обнародовал оперативные меры, которые позволяют быстро, в горизонте текущего года купировать наиболее негативные моменты, в которых сомкнулись проблема демографии и бедности.

Отсюда – новые выплаты по алиментам, оплате отпуска по уходу за ребёнком, по семьям с детьми, неполным семьям, по детям школьного возраста. Это меры быстрого реагирования на обострившуюся проблему бедности.

В канун очередных выборов депутатов Государственной Думы, а в Нижегородской области и депутатов областного Законодательного собрания, надо видеть, что предложенные Президентом решения по оперативному реагированию на острые проблемные ситуации, - это запрос к будущим депутатам, которым предстоит выработать механизмы системного решения проблем.

Например, острота проблемы бедности неполных семей в оперативном плане решается дополнительной выплатой. Однако решения требует сама проблема роста такого типа семей, проблема того, что количество разводов стремительно растёт, так что специалисты говорят о кризисе российской семьи. Вопрос адресуется партиям и кандидатам, которые собираются баллотироваться в депутаты: какую идеологию решения проблемы они будут продвигать в парламент, какие публичные и административные механизмы, источники финансирования будут предлагать и т.д.

По сути дела, каждое оперативное решение острой проблемы, оглашённое Президентом в послании, – это запрос в адрес будущих участников выборов о том, как решать эти проблемы на системном уровне.

Для Нижегородской области это послание является экстраординарным. Впервые за всю историю посланий областной центр региона назван в качестве территории, на которой будут реализованы инфраструктурные проекты, продвигаемые губернатором области Глебом Никитиным, с использованием инфраструктурных облигаций.

В частности – это проект развития метро в Нижнем Новгороде.

В этом событии есть две важные приметы времени.

Первая в том, что за этим просматривается новое отношение к работе федерального правительства с городами-донорами. Надо заметить, что в региональном измерении в России насчитывается всего 13 бездотационных регионов. А в «городском» измерении мы имеем около 300 городов-доноров, которые выполняют функцию экономических драйверов своих регионов.

Поэтому предметное внимание к Нижнему Новгороду и др. городам позволяет говорить об обновлении отношения федеральной власти к роли муниципалитетов-драйверов, и губернатор Никитин – участник этого процесса.

Вторая важная примета в том, что очередной этап развития метрополитена – это хорошая основа для формирования агломерации Нижнего Новгорода.

Агломерация не сложится, если на её территории не будет инфраструктуры скоростного общественного транспорта, каковым является наш метрополитен.

Региональная тема – процесс вакцинация в Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, при общем снижении количества заболевших Covid-19 угроза третьей волны пандемии все еще сохраняется.

Помимо сезонного фактора, который подразумевает увеличение социальных коммуникаций, на угрозу пандемии влияют и низкие темпы вакцинации от коронавируса.

На конец уходящей недели в России полностью привито от коронавируса только 4,31% от населения (двумя компонентами вакцины) и 7,2% от населения получило хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Напомним, что по оценкам специалистов для предотвращения дальнейшего развития Covid-19 необходим показатель не менее 60% граждан, обладающих иммунитетом к коронавирусу, что позволит создать коллективный иммунитет.

Такой порог планируется достичь к осени текущего года. Однако темпы вакцинации по российским регионам не выглядят на сегодняшний день оптимистичными.

На конец недели Нижегородская область занимает 8 место в России по общему количеству прививок, но при этом в процентном отношении от количества населения область находится в третьем десятке списка, занимая 27 место.

Общее количество вакцинированных на 21 апреля в регионе составляет около 237 тысяч человек, или менее 8% населения.

Напомним, что массовая вакцинация в Нижегородской области стартовала 18 января. По данным на 15 марта прививку от коронавируса сделали около 122 тысяч нижегородцев, а две аппликации вакцины получили 74 тысячи жителей региона.

При этом в Нижегородской области к лету планируется привить от COVID-19 около 70% населения.

Для достижения таких показателей, тем более перед угрозой третьей волны пандемии, в регионах предпринимаются креативные меры стимулирования вакцинации.

Помимо торговых центров, пункты вакцинации стали открываться и в других общественных местах.

На уходящей неделе пункт, где бесплатную прививку можно сделать без предварительной записи, был открыт в нижегородском театре драмы.

Также нижегородцы могут привиться от COVID-19 во возобновивших работу "Поездах здоровья".

Подобная активность начинает проявляться и в других нижегородских муниципалитетах.

Так в Дзержинске дополнительные пункты вакцинации начали работать в управлении социальной защиты населения города и на городском рынке ТД "Меркурий".

Однако очевидно, что без более активных мер стимулирования граждан к профилактической вакцинации явно не обойтись.

И вариантов здесь не так много. Либо это обязательные меры по вакцинации для определенных категорий граждан, или меры материального стимулирования.

Очевидно, что «золотая середина» может предусматривать оптимальное совмещение этих подходов. Новатором и определенным законодателем моды в стимулировании вакцинации выступает Москва, нововведения которой с разницей в несколько недель распространяются затем в других российских регионах. Именно московские власти первыми в стране стали широко открывать дополнительные пункты вакцинации в общественных местах.

На уходящей неделе мэр Москвы Собянин анонсировал программу стимулирования вакцинации пожилых людей за счет мер экономического характера.

Планируется, что москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, смогут получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках, которые присоединятся к этой программе, а также целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

Возможности по реализации программы планируется найти за счет инфраструктуры правительства Москвы и социально ответственного бизнеса.

Поиск креативных вариантов, мотивирующих людей на вакцинацию, сегодня более чем актуален.

Как отмечалось ранее экспертами "Минин-центра", уровень вакцинации в российском регионе становится таким же важным показателем KPI работы властей, как и финансово-экономические индикаторы регионального развития.

Муниципальная тема – задержание директора департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Романа Беагона

В отношении директора департамента культуры Нижнего Новгорода Романа Беагона возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, с одной стороны, сегодня проявляется общероссийский тренд на антикоррупционную деятельность, вызванный целым комплексом взаимосвязанных причин.

С другой стороны – деятельность чиновников, которые считают допустимыми действия вне рамок административных норм и процедур, явно не является защищенной, несмотря на все прежние заслуги.

Напомним, что Беагон был финалистом "Лидеров России", активно участвовал в кадровых конкурсах на различные областные и городские должности.

Городской департамент культуры возглавляет уже два года. При этом пытался привнести в муниципальную службу различные бизнес-подходы, которые явно выходили за установленные административные рамки.

Однако креатива оказалось недостаточно.

С учетом общероссийской тенденции на антикоррупционную активность, перед законом сегодня все становятся равны.

В преддверии подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода возникает проблема замены руководителя городского департамента культуры.

Но как бы эта проблема не решилась, ситуация объективно вынуждает к еще большей концентрации усилий по культурной составляющей юбилея в руках областного руководства.