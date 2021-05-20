Нижегородский земельный совет одобрил 21 заявку для инвестпроектов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 21 заявку на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 24 мая.

Одним из самых крупных проектов стал завод по производству спецавтомобилей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Производство планирует организовать компания "Промтех", инвестировав в проект 200 млн рублей.

Еще один участок одобрен компании "Лино Файер", которая является резидентом нижегородской ТОСЭР "Володарск" и намерена, помимо существующего на этой территории производства огнезащитных составов организовать выпуск полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев. Инвестиции в ново производство составят 88 млн рублей.

ООО "Неклюдовский бетонный завод" получило земельный участок площадью 10 тысяч кв метров для строительства производственного комплекса с бетонно-растворным узлом на Бору. Компания намерена возвести объект за три года, инвестировав 24 млн рублей.

Кроме участков для промышленных производств также были одобрены земельные участки для спортивных объектов.

В частности, ООО "Центр развития аэротрубного спорта" (Центр РАС) планирует построить в Канавинском районе спортивный клуб, а АНО "Мыза Теннис" - открытые теннисные корты в Приокском районе.

Напомним, для работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" действует льгота по страховым взносам.

Как ранее заявлял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион в рейтинге "РАЭКС Аналитика" традиционно входит в топ-10 среди субъектов федерации России с максимальным инвестиционным потенциалом. Кроме того, в 2020 году Нижегородская область поднялась почти на 40 позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и вошла в двадцатку лучших регионов страны, заняв 18-е место.