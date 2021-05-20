Нижегородского подростка ударило током во время съемки селфи на крыше ж/д вагона Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Подростка из Нижнего Новгорода ударило током во время съемки селфи на крыше железнодорожного вагона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Согласно информации, ЧП произошло вечером 23 мая на улице Электровозная.

В результате 17-летний нижегородец был доставлен в реанимационное отделение с обширными ожогами.

В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.