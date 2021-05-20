Нижегородского подростка ударило током во время съемки селфи на крыше ж/д вагона

Подростка из Нижнего Новгорода ударило током во время съемки селфи на крыше железнодорожного вагона. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.
Согласно информации, ЧП произошло вечером 23 мая на улице Электровозная.
В результате 17-летний нижегородец был доставлен в реанимационное отделение с обширными ожогами.
В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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