Нижегородец погиб на пожаре в девятиэтажке в Сормовском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажном доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании в квартире дома №9 по ул. Кораблестроителей поступило спасателям в 15:01. В 15:19 пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м.

Пострадавший на пожаре 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи в 15:24.

Причина пожара устанавливается.