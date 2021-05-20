Нижегородец погиб на пожаре в девятиэтажке в Сормовском районе

Мужчина погиб на пожаре в девятиэтажном доме в Сормовском районе Нижнего Новгорода 25 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в квартире дома №9 по ул. Кораблестроителей поступило спасателям в 15:01. В 15:19 пожар был ликвидирован на площади 4 кв.м.
Пострадавший на пожаре 58-летний мужчина скончался в карете скорой помощи в 15:24.
Причина пожара устанавливается.
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