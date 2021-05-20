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Тело мужчины извлекли из Больничного озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о происшествии на воде - на озере Больничное на Московском шоссе поступило в ведомство в 17:20 25 мая.
После получения сообщения водолазной группой из водоема было извлечено тело 24-летнего мужчины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.
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