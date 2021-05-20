Тело мужчины извлекли из Больничного озера в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Тело мужчины извлекли из Больничного озера в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде - на озере Больничное на Московском шоссе поступило в ведомство в 17:20 25 мая.

После получения сообщения водолазной группой из водоема было извлечено тело 24-летнего мужчины.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства его гибели.