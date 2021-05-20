Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
Названы сроки строительства новых линий метро
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
26 мая 2021 18:45  [45] Предприниматели смогут узнать об инвестклимате Нижегородской области с телеэкранов
26 мая 2021 18:28  [72] Маркетплейс в сфере АПК начал работать в Нижегородской области
26 мая 2021 15:10  [487] УК "Открытие": криптовалюта после падения не стала более привлекательной
26 мая 2021 14:29  [217] Госкомпания "Автодор" построила спецполигон для испытания шумозащитных экранов для М-12
26 мая 2021 11:32  [238] "До заседания ОПЕК+ цены на нефть марки Брент составят $65-$70 за баррель", - банк "Открытие"
26 мая 2021 11:15  [138] Банк "Открытие": поддержка рубля со стороны фундаментальных факторов ослабевает
26 мая 2021 09:35  [161] Банк "Открытие" и eBay провели бизнес-шоу, посвященное экспортным продажам МСБ через маркетплейсы
26 мая 2021 09:19  [213] "ТНС энерго НН" обновит мобильное приложение и дистанционные сервисы
26 мая 2021 08:35  [213] "Хотелось бы особо отметить вклад предпринимательского сообщества в развитие региона", - Глеб Никитин
25 мая 2021 16:53  [1441] Банк "Открытие": высокая стоимость стали оказывает давление на спрос
Бизнес

Предприниматели смогут узнать об инвестклимате Нижегородской области с телеэкранов

26 мая 2021 18:45  [45] Бизнес

Российским и зарубежным предпринимателям расскажут о работе с инвесторами в Нижегородской области с телеэкранов. Об этом рассказали в Корпорации развития региона.

Первый выпуск программы "Область инвестиций" выйдет в эфир 28 мая.

"Мы уделяем большое внимание работе с инвесторами в регионе. И не важно, речь идет о проекте за миллион или миллиард рублей. Любой бизнес вносит вклад в развитие экономики, создает новые рабочие места. Наша задача - поддерживать эти инициативы", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В формате дайджеста программа расскажет о главных событиях инвестиционной повестки региона. Первый выпуск будет посвящен открытию в регионе новых высокотехнологичных производств с собственными научными разработками и результатам деятельности инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах.

Также зрители смогут увидеть интервью с президентом Организации международного сообщества Нижегородской области ICANN - генеральным директором ООО "Гексагон Композитс Рус" Еленой Довгаль, которая расскажет, почему иностранные компании инвестируют в Нижегородскую область.

Программа выйдет в эфир ТК "ННТВ" 28 мая в 21:45 и 30 мая в 11:30; ТК "Волга" - 28 мая в 22:20 и 31 мая в 08:00; ТК "Время Н" - 28 мая в 17:45 и 22:30, а также 29 мая в 13:30, 30 мая - в 07:45 и в 19:45.

С 31 мая программа будет доступна к просмотру на страницах в социальных сетях Корпорации развития Нижегородской области: https://www.instagram.com/nnov_invest/ и https://www.facebook.com/nndevelopcorp/.

Подробная информация о возможностях реализации инвестпроектов в Нижегородской области опубликована на Инвестиционном портале региона: https://www.nn-invest.ru/ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Телевидение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph