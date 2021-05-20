Предприниматели смогут узнать об инвестклимате Нижегородской области с телеэкранов Бизнес

Российским и зарубежным предпринимателям расскажут о работе с инвесторами в Нижегородской области с телеэкранов. Об этом рассказали в Корпорации развития региона.



Первый выпуск программы "Область инвестиций" выйдет в эфир 28 мая.

"Мы уделяем большое внимание работе с инвесторами в регионе. И не важно, речь идет о проекте за миллион или миллиард рублей. Любой бизнес вносит вклад в развитие экономики, создает новые рабочие места. Наша задача - поддерживать эти инициативы", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В формате дайджеста программа расскажет о главных событиях инвестиционной повестки региона. Первый выпуск будет посвящен открытию в регионе новых высокотехнологичных производств с собственными научными разработками и результатам деятельности инвестиционных уполномоченных в муниципалитетах.

Также зрители смогут увидеть интервью с президентом Организации международного сообщества Нижегородской области ICANN - генеральным директором ООО "Гексагон Композитс Рус" Еленой Довгаль, которая расскажет, почему иностранные компании инвестируют в Нижегородскую область.

Программа выйдет в эфир ТК "ННТВ" 28 мая в 21:45 и 30 мая в 11:30; ТК "Волга" - 28 мая в 22:20 и 31 мая в 08:00; ТК "Время Н" - 28 мая в 17:45 и 22:30, а также 29 мая в 13:30, 30 мая - в 07:45 и в 19:45.

С 31 мая программа будет доступна к просмотру на страницах в социальных сетях Корпорации развития Нижегородской области: https://www.instagram.com/nnov_invest/ и https://www.facebook.com/nndevelopcorp/.

Подробная информация о возможностях реализации инвестпроектов в Нижегородской области опубликована на Инвестиционном портале региона: https://www.nn-invest.ru/ru.