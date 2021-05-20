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Пешеход погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, ДТП произошло 27 мая в 10:20 на 424 км а/д М-7 "Волга" Москва – Казань" (остановка Анкудиновка) в Приокском районе.
31-летний водитель КАМАЗ-3532120 сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим опрокидыванием.
В результате аварии 37-летний пешеход получил смертельное ранение.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Навашинском районе.
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