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Происшествия

Пешеход погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде

28 мая 2021 09:24  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пешеход погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 27 мая в 10:20 на 424 км а/д М-7 "Волга" Москва – Казань" (остановка Анкудиновка) в Приокском районе.

31-летний водитель КАМАЗ-3532120 сбил пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, с последующим опрокидыванием.

В результате аварии 37-летний пешеход получил смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении иномарки с грузовиком в Навашинском районе.

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Теги:
ДТП
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