Новые трамвайные маршруты пойдут в Щербинки и Седьмой микрорайон Нижнего Новгорода Общество

Новые трамвайные ветки построят до Щербинок и Седьмого микрорайона Нижнего Новгорода.

Как заявил замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов на торжественном мероприятии по случаю празднования 125-летия нижегородского трамвая, новые трамвайные пути построят в Приокском и Сормовском районах Нижнего Новгорода, сообщается на сайте мэрии.

Он добавил, что в областном центре создается новая транспортная сеть, где в приоритете - электротранспорт.

Сергей Миронов напомнил о предстоящем 800-летии Нижнего Новгорода, отметив, что в настоящий момент идет процедура закупки 11 новых ретро-трамваев, которые поступят ко Дню города. "В панах полное обновление подвижного состава и строительство новых трамвайных путей", - добавил он в заключение.

Напомним, что еще в марте МП "Нижегородэлектротранс" поделился планами по возможному развитию трамвайных маршрутов в Нижнем Новгороде.

В частности, предлагается продлить трамвайную линию от станции "Мыза" через автовокзал "Щербинки-2" до поселка Новинки в Приокском районе. Ее протяженность составит около 8 км.

Также на предприятии надеются построить трамвайную линию в ЖК "Корабли" в Сормовском районе протяженностью около 4,5 км. Она будет тянуться от существующей трамвайной линии №6 и 7 по ул. Циолковского.

В долгосрочной перспективе специалисты МП "Нижегородэлектротранс" считают возможным строительство линии от ул. Куйбышева до мкр. Бурнаковский в Московском районе. Предполагаемый маршрут - "Московский вокзал - мкр. Бурнаковский".

Ранее сообщалось, что новые трамвайные линии также разрабатывают в Нижнем Новгороде в рамках исполнения соглашения, которое глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Предлагается протянуть ветку в 7-й микрорайон, соединить трамвайные маршруты №21 и №22 с существующей конечной остановкой "Парк Дубки", маршрутов №3 и №21 – с трамвайной линией по проспекту Ленина, а также построить новую линию от Мызы до автовокзала "Щербинки-2".

По расчетам экспертов "ВЭБ.РФ", такая оптимизация трамвайной сети при увеличении подвижного состава трамваев до 185-202 единиц, а троллейбусов – до 158 единиц может увеличить пассажиропоток городского наземного электротранспорта в 2,8 раза.

Напомним, модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры является первым этапом внедрения новой транспортной схемы нижегородской агломерации, которая сейчас разрабатывается.