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Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России. Об этом сообщает федерация фехтования Нижегородской области.
Согласно информации, с 30 мая по 2 июня в Казани проходил второй этап V летней спартакиады молодежи России по фехтованию.
Арзамасские саблисты на этих соревнованиях завоевали три медали – две личных и одну в команде.
Результаты спортсменов СК "Знамя" следующие:
1 место - Тюлюков Кирилл,
3 место - Георгиевский Антон.
Команда в составе Кирилла Тюлюкова, Кирилла Суханова, Антона Георгиевского, Артёма Султанова завоевала золотые медали. С этим результатом ребята отобрались в финальную часть Спартакиады, которая состоится с 13 по 18 июля в Саратове.
Наставники "знаменцев" - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.
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