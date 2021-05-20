Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России. Об этом сообщает федерация фехтования Нижегородской области.

Согласно информации, с 30 мая по 2 июня в Казани проходил второй этап V летней спартакиады молодежи России по фехтованию.

Арзамасские саблисты на этих соревнованиях завоевали три медали – две личных и одну в команде.

Результаты спортсменов СК "Знамя" следующие:

1 место - Тюлюков Кирилл,

3 место - Георгиевский Антон.

Команда в составе Кирилла Тюлюкова, Кирилла Суханова, Антона Георгиевского, Артёма Султанова завоевала золотые медали. С этим результатом ребята отобрались в финальную часть Спартакиады, которая состоится с 13 по 18 июля в Саратове.

Наставники "знаменцев" - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.