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Спорт

Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России

03 июня 2021 10:38  [115] Спорт

Фото: Федерация фехтования Нижегородской области

Нижегородские саблисты завоевали три медали на спартакиаде молодежи России. Об этом сообщает федерация фехтования Нижегородской области.

Согласно информации, с 30 мая по 2 июня в Казани проходил второй этап V летней спартакиады молодежи России по фехтованию.

Арзамасские саблисты на этих соревнованиях завоевали три медали – две личных и одну в команде.
Результаты спортсменов СК "Знамя" следующие:
1 место - Тюлюков Кирилл,
3 место - Георгиевский Антон.

Команда в составе Кирилла Тюлюкова, Кирилла Суханова, Антона Георгиевского, Артёма Султанова завоевала золотые медали. С этим результатом ребята отобрались в финальную часть Спартакиады, которая состоится с 13 по 18 июля в Саратове.

Наставники "знаменцев" - тренеры высшей категории мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.

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Теги:
АПЗ Фехтование
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