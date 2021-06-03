Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде

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Движение транспорта временно приостановят на улице Стрелка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
Согласно информации, с 08:00 9 июня до 23:59 13 июня движение транспорт по улице Стрелка на участке дороги от дома № 4Б до дома №7 будет временно приостановлено.
Отмечается, что это связано с ремонтно-восстановительными работами на участке.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
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