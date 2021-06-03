Движение транспорта временно приостановят на ул. Стрелка в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта временно приостановят на улице Стрелка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Согласно информации, с 08:00 9 июня до 23:59 13 июня движение транспорт по улице Стрелка на участке дороги от дома № 4Б до дома №7 будет временно приостановлено.

Отмечается, что это связано с ремонтно-восстановительными работами на участке.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.