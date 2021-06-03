Второй фирменный магазин "Нижний 800" открылся в преддверии Дня города Общество

Второй фирменный магазин "Нижний 800" открылся в преддверии Дня города в ТЦ "Мега" в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В магазине можно приобрести магниты, значки, кружки, одежду и другие сувениры под брендом "Нижний 800", а также эксклюзивную коллекцию изделий народных художественных промыслов. Стоит отметить, что почти 100% продукции магазина нижегородских производителей.

Как отметила директор АНО "Центр 800" Софья Юдина, помимо сувенирной продукции в магазине представлена и лимитированная коллекция одежды – линейка нижегородского бренда "Родина" в партнерстве с театром "Пиано".

Напомним, что флагманский магазин "Нижний 800" был открыт 23 апреля на ул. Большой Покровской, 8.