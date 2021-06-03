Движение транспорта перекроют 9 июня на улице Провиантской в центре Нижнего Новгорода Общество

Движение транспорта перекроют 9 июня на улице Провиантской в центре Нижнего Новгорода, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Движение автотранспорта, а также парковка будет временно приостановлено на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.

Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.