Движение транспорта перекроют 9 июня на улице Провиантской в центре Нижнего Новгорода, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Движение автотранспорта, а также парковка будет временно приостановлено на участке от улицы Минина до Верхне-Волжской набережной.
Объезд зоны работ будет организован по прилегающим улицам.
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