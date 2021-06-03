Эксперт-мониторинг событий 7 – 11 июня 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема, влияющая на нижегородскую ситуацию – введение платной вакцинации иностранцев в России

Как напоминает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент Путин поручил правительству до конца июня создать условия для платной вакцинации иностранцев в России.

Как отметил президент, "мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но можем предоставить возможность иностранным гражданам приехать в Россию и сделать здесь прививку".

На уходящей неделе появилось много информации по конкретизации президентского поручения. Сегодня оно касается как оформления так называемого вакцинного туризма для иностранцев, так и вопросы вакцинации трудовых мигрантов, уже находящихся на территории РФ. По вакцинации последней группы иностранцев активную работу должно провести не только правительство, но и руководство регионов и бизнеса.

Вакцинный туризм в России де-факто развивался и раньше: для иностранцев из соседних государств российские турфирмы и частные медучреждения предлагали вакцин-туры по прививке отечественными препаратами, прежде всего вакциной Спутник V.

Сделать эту процедуру полностью легальной и массовой для иностранцев всех категорий сейчас становится гораздо проще – по заявлению специалистов, вакцинный туризм в России можно внедрить в течение месяца.

Вопрос вакцинации сегодня более чем актуален в условиях ниспадающей волны распространения COVID-19. В этой связи любые формы активной вакцинации являются действенным механизмом создания необходимого барьера от коронавируса.

Как показывает уже имеющийся опыт борьбы с коронавирусом только комплексная социально-медицинская политика может дать необходимые результаты прекращения пандемии. Для этого необходимы разнообразные способы мотивации населения к вакцинации. Агитационно-рекламные, объясняющие современным и доступным языком преимущества борьбы с вирусной угрозой. Стимулирующие – разнообразные меры материального поощрения желающим вакцинироваться. Ограничительные – требование вакцинации для социально-значимых профессий, ограничения на посещение определенных мест массового скопления граждан, обязательность при посещении других стран и т.п.

Эффективность сочетания всех этих мер подтверждается сегодня наглядными примерами. Израиль, который достаточно быстро прошел порог создания коллективного иммунитета, избавился от COVID-19 за счет активной и жесткой политики социального воздействия, которую в конечном итоге общество признало? как вынужденную и необходимую.

Другой интересный пример – Сан Марино, государство, которое не только победило коронавирус массовой вакцинацией именно российским "Спутником V", но и активно развивает сегодня вакцинный туризм, привлекая желающих со всего мира именно российской вакциной.

Как показывают эти примеры, без комплекса разных мотивирующих действий, включая и меры ограничительного характера – не обойтись.

Иначе очевиден замкнутый круг: рост Covid-19 порождает негативный социально-экономический фон и разнообразные фобии, это в свою очередь тормозит процесс вакцинации, что и порождает дальнейшее распространения коронавируса.

О серьезности проблемы свидетельствуют и низкие темпы вакцинации в российских регионах, что создает реальную угрозу для достижения необходимого порога коллективного иммунитета от коронавируса.

Данные тревожные с учетом не спадающих темпов смертности и количества заболевающих Covid-19, в том числе и в Нижегородской области.

Очевидно, что темпы вакцинации – это реальная проблема и первоочередная задача социальной российской повестки.

Региональная тема – итоги Петербургского экономического форума и инвестиционный рейтинг АСИ для Нижегородской области

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев, важным итогом Петербургского экономического форума стал Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который традиционно на площадке форума объявляется Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Сегодня помимо активного продвижения инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций – важное направление социально-экономического развития Нижегородской области.

Согласно рейтингу АСИ, в настоящий момент Нижегородская область по инвестиционной привлекательности заняла 6 место. При этом показательна динамика инвестиционного развития – по итогам 2020 г., наш регион находился на 18 позиции.

Помимо отраженной динамики инвестиционного развития, важность рейтинга АСИ определяется рядом и других факторов.

Прежде всего – это стандарт для всей России, который принимается всеми, на том основании, что поддерживается как федеральной властью, так и международными участниками инвестиционного процесса.

Главное же – в эффективности методики рейтинга АСИ, которая составляет два блока: оценка статистических показателей, а также экспертные выводы, которые предусматривают анализ целого ряда факторов развития, не укладывающиеся в бюрократические параметры оценки. В этом отношении репрезентативность рейтинга АСИ определяется участниками рейтингового комитета – экспертами, которые представляют различные сферы экономического развития. В свою очередь итоговые показатели, которые АСИ регулярно озвучивает – важный критерий для разнообразных инвесторов при выборе площадок своей деятельности, с учетом реально существующей региональной конкуренции за внешние ресурсы, технологии и проекты.

Не стоит забывать и об официально утвержденном в этом году KPI губернаторов. Среди 20 показателей эффективности работы глав регионов принципиальное значение занимает такой критерий как "темп роста инвестиций в основной капитал (за исключением федеральных проектов и ассигнований госказны)".

Важным компонентом регионального инвестиционного рейтинга является муниципальный фактор. С одной стороны, региональное правительство не может охватить все аспекты экономического развития. С другой – каждый муниципалитет имеет свой инвестиционный потенциал, для раскрытия которого необходима эффективная информационная политика и социальное проектирование.

Разнообразие инвестиционной привлекательности нижегородских муниципалитетов в сумме повышает рейтинг всего региона.

При этом важна эффективная работа на местах с уже имеющимися инвесторами, которые являются более убедительными спикерами, чем даже представители власти для главной целевой аудитории инвестиционного процесса – тех же самых, но пока еще потенциальных инвесторов.

Муниципальная тема – перспективы межмуниципальных туристических маршрутов района Поветлужья

В минувшие выходные эксперты туриндустрии Нижегородской области оценили перспективы новых туристических маршрутов муниципалитетов района Поветлужья.

Как отмечает эксперт "Минин-центра", заведующая центром туристического образования, исследований и взаимодействия с туриндустрией ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского Вероника Беляева, представители туриндустрии посетили Краснобаковский и Варнавинский районы для анализа возможностей продвижения межмуниципальных маршрутов Севера области района Поветлужья.

Мероприятие стало хорошим примером сотрудничества различных организаций: департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, научно-экспертного АНО "Минин-центр", Ассоциации муниципалитетов "Поветлужье" и туроператоров.

С одной стороны, это возможность воплотить в жизнь задачи "Стратегии Нижегородской области до 2035 года" по формированию новых центров туристического притяжения и активизации кластерного подхода в развитии туризма.

С другой стороны – реальный показатель практики межмуниципального взаимодействия районов Нижегородского Поветлужья, заинтересованных в получении новых возможностей социально-экономического развития.

С практической точки зрения туристический потенциал может эффективно реализовываться в межмуниципальных маршрутах, которые были разработаны на основе проведенных исследований и научных экспедиций по районам нижегородского Поветлужья.

Задача сегодня – их активное продвижение через практиков туристического рынка в условиях востребованности новых услуг и объектов на внутреннем туристическом рынке. При этом взаимодействие разных структур государственной и муниципальной власти, а также частой инициативы делают возможным активное развитие туризма на этих территориях. Отрадно, что нижегородскими туроператорами проявлен активный интерес к этому не до конца исследованному району Нижегородской области. Можно сказать, что участники тура не ожидали получить такой запал положительных эмоций – ожидания были намного превзойдены реальностью.

Как отмечали представители турфирм, территория Поветлужья – перспективная, потенциал для разных форм туризма огромен, жители районов очень гостеприимны и рады гостям, что для развития туризма имеет огромное значение.

Представители туриндустрии Нижегородской области высказали намерение использовать полученные сведения для формирования нового туристского продукта, который так необходим в условиях активизации внутреннего туризма.