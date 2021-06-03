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Общество

Перспективы новых туристических маршрутов района Поветлужья оценили эксперты туриндустрии

07 июня 2021 11:47  [178] Общество

Перспективы новых туристических маршрутов района Поветлужья Нижегородской области оценили эксперты туриндустрии, сообщили НИА "Нижний Новгород" в АНО "Минин-центр".

В минувшие выходные представители туриндустрии Нижегородской области посетили Краснобаковский и Варнавинский районы для анализа возможностей продвижения межмуниципальных маршрутов Севера области на рынке туристических услуг.

Это первый, из запланированной серии, информационно-экспедиционный тур, организованный департаментом развития туризма правительства Нижегородской области и экспертами АНО "Минин-центр".

Как сообщили в АНО "Минин-центр", тур проходил в рамках межмуниципального проекта развития туристических маршрутов "Поветлужье", объединяющего усилия местных администраций, экспертов и представителей туристических компаний.

Ка отметила заведующая центром туристических исследований и взаимодействия с туриндустрией ИМОМИ ННГУ, эксперт "Минин-центра" Вероника Беляева, в условиях активного развития внутреннего туризма востребованными становятся новые территории, обладающие такими оригинальными особенностями как экологичность и природная первозданность, историческое и культурно-религиозное многообразие.

Всеми этими качествами обладают нижегородские районы, входящие сегодня в Ассоциацию муниципалитетов бассейна реки Ветлуги "Поветлужье". Объединение возможностей каждого из них позволяет раскрыть потенциал территории Поветлужья для создания конкурентоспособных предложений для современных российских туристов.

Как отмечает эксперт, отрадно, что нижегородскими туроператорами проявлен активный интерес к этому не до конца исследованному району Нижегородской области.

Активное взаимодействие областного департамента туризма, руководства муниципальных администраций, экспертов и турфирм способно реализоваться в новые межмуниципальные турмаршруты, которые разрабатываются на основе проведенных исследований и экспедиций по районам нижегородского Поветлужья.

Этому процессу способствует и развития инфраструктуры северных районов Нижегородской области.

В ходе проведения серии информационных туров планируется наладить практическое взаимодействие администраций Ассоциации "Поветлужье" с ведущими туроператорами Нижегородской области, а также с представителями туриндустрии других российских регионов.

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Теги:
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