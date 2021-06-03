Нижний Новгород может стать местом проведения Международного форума креативных территорий

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Нижний Новгород может стать местом проведения Международного форума креативных территорий, посвященного развитию народных художественных промыслов. Об этом заявила заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова на выездном заседании, которое прошло 10 июня в Семенове.

"Можно с уверенностью предлагать федеральным властям проведение в Нижнем Новгороде Международного форума креативных территорий. Уверена, в Нижегородской области есть все условия для того, чтобы такое знаковое мероприятие прошло достойно в интересах вашего региона и в целом всей страны и международного сотрудничества", – подчеркнула Галина Карелова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение подобных масштабных мероприятий способствует сохранению традиционных промыслов и ремесел и является одним из двигателей развития туристской индустрии.

"В год 800-летия Нижнего Новгорода для нас особенно важно заручиться поддержкой в этом направлении на федеральном уровне. Нижегородская область является лидером по количеству сохраненных народных художественных промыслов. Всего в этой сфере задействовано 28 региональных предприятий, в области существует 27 мест традиционного бытования промыслов. Уверен, что регион достоин принять такое масштабное мероприятие, как международный форум креативных территорий с интересной деловой программой и выставкой-ярмаркой изделий НХП со всей России", – добавил Глеб Никитин.

9-10 июня сенаторы РФ посетили с рабочим визитом Нижегородскую область. В его рамках в Семенове – месте традиционного бытования хохломской росписи, семеновской росписи и семеновской матрешки – состоялся выездной "круглый стол" комитета Совета Федерации по соцполитике совместно с временной комиссией Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в России. Темой встречи стало создание туристических продуктов и маршрутов на основе мест традиционного бытования народных художественных промыслов на примере Нижегородской области. Кроме того, сенаторы посетили фабрику стеклянных елочных игрушек "Ариель" в Нижнем Новгороде, музейно-туристский центр "Золотая хохлома" в Семенове, фабрику АО "Хохломская роспись" и ресурсный центр на базе ГБПОУ "Семеновский индустриально-художественный техникум", где познакомились с молодыми специалистами.